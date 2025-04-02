Ливерпуль – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 2 апреля, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко.

АПЛ. 30-й тур. 2 апреля.

Ливерпуль – Эвертон – 0:0 (обновляется)

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