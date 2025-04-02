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Англия
02 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:42
329
0

Ливерпуль – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

02 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:42
329
0
Ливерпуль – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 2 апреля, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко.

АПЛ. 30-й тур. 2 апреля.

Ливерпуль – Эвертон – 0:0 (обновляется)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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