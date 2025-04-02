Испания02 апреля 2025, 23:27 |
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Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
02 апреля 2025, 23:27 |
817
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2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Ответный матч, 2 апреля
Атлетико – Барселона – 0:1 (матч продолжается) [первый поединок – 4:4]
Гол: Торрес, 27
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Торрес, 27 мин.
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