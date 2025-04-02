Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 2 апреля

Атлетико – Барселона – 0:1 (матч продолжается) [первый поединок – 4:4]

Гол: Торрес, 27

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ГОЛ! 0:1 Торрес, 27 мин.