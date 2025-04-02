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  4. Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
02 апреля 2025, 23:27 |
817
0

Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

02 апреля 2025, 23:27 |
817
0
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 2 апреля

Атлетико – Барселона – 0:1 (матч продолжается) [первый поединок – 4:4]

Гол: Торрес, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Торрес, 27 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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