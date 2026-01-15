Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арбелоа – out? Реал принял неожиданное решение после вылета из Кубка
Кубок Испании
15 января 2026, 09:57
Арбелоа – out? Реал принял неожиданное решение после вылета из Кубка

Мадридский клуб начал экстренный поиск новых претендентов на должность главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine.

Мадридский «Реал» начал экстренный поиск кандидатов на должность главного тренера, которые могли бы заменить нынешнего наставника Альваро Арбелоа.

В среду, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете» и мадридский «Реал». Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира.

Дебютный матч во главе «сливочных» проводил Альваро Арбелоа, который заменил на этой должности Хаби Алонсо. Сообщается, что нынешний наставник не задержится у руля команды.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен в ближайшее время начать переговоры с новым тренером, который мог бы возглавить «Реал» после завершения сезона 2025/26 и готовить игроков к новой кампании.

Среди претендентов, которых рассматривают в Мадриде – Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Энцо Мареска.

Однако, французский специалист собирается возглавить национальную сборную своей страны, экс-тренер «Ливерпуля» не планирует возвращаться к тренерской работе, а вот позиция Марески на данный момент неизвестна.

По теме:
Виноват ли Лунин? В Испании назвали двух худших футболистов Реала в Кубке
КРООС – о Барселоне: «На международной арене трофеев они не добудут»
Флик – об успехе Барсы: единство команды и поддержка Лапорты
Кубок Испании по футболу Альбасете Реал Мадрид Альваро Арбелоа Зинедин Зидан Юрген Клопп Энцо Мареска Флорентино Перес назначение тренера отставка
Николай Тытюк
Перець
Луніну подякуй
