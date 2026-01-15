Арбелоа – out? Реал принял неожиданное решение после вылета из Кубка
Мадридский клуб начал экстренный поиск новых претендентов на должность главного тренера
Мадридский «Реал» начал экстренный поиск кандидатов на должность главного тренера, которые могли бы заменить нынешнего наставника Альваро Арбелоа.
В среду, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете» и мадридский «Реал». Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира.
Дебютный матч во главе «сливочных» проводил Альваро Арбелоа, который заменил на этой должности Хаби Алонсо. Сообщается, что нынешний наставник не задержится у руля команды.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен в ближайшее время начать переговоры с новым тренером, который мог бы возглавить «Реал» после завершения сезона 2025/26 и готовить игроков к новой кампании.
Среди претендентов, которых рассматривают в Мадриде – Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Энцо Мареска.
Однако, французский специалист собирается возглавить национальную сборную своей страны, экс-тренер «Ливерпуля» не планирует возвращаться к тренерской работе, а вот позиция Марески на данный момент неизвестна.
🚨 BREAKING: Real Madrid have started contacting NEW COACHES for next season. @La_SER pic.twitter.com/isI42qaN8B— Madrid Zone (@theMadridZone) January 14, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира
Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду