Арбелоа – out? Реал принял неожиданное решение после вылета из Кубка

Мадридский «Реал» начал экстренный поиск кандидатов на должность главного тренера, которые могли бы заменить нынешнего наставника Альваро Арбелоа.

В среду, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете» и мадридский «Реал». Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира.

Дебютный матч во главе «сливочных» проводил Альваро Арбелоа, который заменил на этой должности Хаби Алонсо. Сообщается, что нынешний наставник не задержится у руля команды.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен в ближайшее время начать переговоры с новым тренером, который мог бы возглавить «Реал» после завершения сезона 2025/26 и готовить игроков к новой кампании.

Среди претендентов, которых рассматривают в Мадриде – Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Энцо Мареска.

Однако, французский специалист собирается возглавить национальную сборную своей страны, экс-тренер «Ливерпуля» не планирует возвращаться к тренерской работе, а вот позиция Марески на данный момент неизвестна.