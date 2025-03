ПСЖ повторил рекорд Милана по серии без поражений на выезде в лиге

«ПСЖ» выиграл свой последний поединок против «Сент-Этьена» и потворил рекорд «Милана» 1993 года по самой длинной серии в истории без поражений на выезде в топ-5 лигах Европы (38 матчей).

29 марта состоялась встреча 27-го тура Лиги 1 между командами «Сент-Этьен» и «ПСЖ». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:1.

В 38 поединках чемпионата на выезде парижане одержали 30 побед и 8 ничьих.

В текущей кампании Лиги 1 подопечные Луиса Энрике являются лидерами турнирной таблицы (22 побед, 5 ничьих, 0 поражений). Уже в случае победы в матче следующего тура парижане могут стать чемпионами Франции.

PSG have equalled AC Milan's record from 1993 for the longest ever run without an away defeat across Europe’s top five leagues (38 games).



◎ 30 wins

◎ 8 draws

◉ 0 defeats



If Monaco and Nice draw, they will be Ligue 1 champions for a record 13th time. 🏆 pic.twitter.com/96NyH1RbtL