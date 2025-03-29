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Чемпионат Франции
Сент-Этьен
29.03.2025 20:00 – FT 1 : 6
ПСЖ
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Франция
29 марта 2025, 22:09 |
307
0

Кварацхелия помог ПСЖ поиздеваться над титулованным клубом Франции

Парижане обыграли «Сент-Этьен»

29 марта 2025, 22:09 |
307
0
Кварацхелия помог ПСЖ поиздеваться над титулованным клубом Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Сегодня, 29 марта, состоялся матч 27-го тура Лиги 1 в котором «Сент-Этьен» на домашнем поле сыграл с лидером турнирной таблицы «ПСЖ».

Парижан шокировали уже на 9-й минуте – забил нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин. Еще до перерыва «ПСЖ» сравнял счет – Гонсалу Рамуш реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором тайме «ПСЖ» сокрушил соперника, забив пять голов. За парижан забивали Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (дубль), Жуан Невес и Ибрагим Мбае.

«ПСЖ» продолжает лидировать во французской лиге с 71 очком. Десятикратный чемпион Франции «Сент-Этьен» рискует вылететь в низшую лигу, занимая 19 позицию с 20 очками.

Лига 1. 27-й тур, 29 марта.

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6
Голы: Стассин, 9 - Рамуш, 43 (пен), Кварацхелия, 50, Дуэ, 53, 66, Невес, 62, Мбае, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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