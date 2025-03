Кварацхелия помог ПСЖ поиздеваться над титулованным клубом Франции

Сегодня, 29 марта, состоялся матч 27-го тура Лиги 1 в котором «Сент-Этьен» на домашнем поле сыграл с лидером турнирной таблицы «ПСЖ».

Парижан шокировали уже на 9-й минуте – забил нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин. Еще до перерыва «ПСЖ» сравнял счет – Гонсалу Рамуш реализовал пенальти.

Во втором тайме «ПСЖ» сокрушил соперника, забив пять голов. За парижан забивали Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (дубль), Жуан Невес и Ибрагим Мбае.

«ПСЖ» продолжает лидировать во французской лиге с 71 очком. Десятикратный чемпион Франции «Сент-Этьен» рискует вылететь в низшую лигу, занимая 19 позицию с 20 очками.

Лига 1. 27-й тур, 29 марта.

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6

Голы: Стассин, 9 - Рамуш, 43 (пен), Кварацхелия, 50, Дуэ, 53, 66, Невес, 62, Мбае, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

