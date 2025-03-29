Кварацхелия помог ПСЖ поиздеваться над титулованным клубом Франции
Парижане обыграли «Сент-Этьен»
Сегодня, 29 марта, состоялся матч 27-го тура Лиги 1 в котором «Сент-Этьен» на домашнем поле сыграл с лидером турнирной таблицы «ПСЖ».
Парижан шокировали уже на 9-й минуте – забил нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин. Еще до перерыва «ПСЖ» сравнял счет – Гонсалу Рамуш реализовал пенальти.
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Во втором тайме «ПСЖ» сокрушил соперника, забив пять голов. За парижан забивали Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (дубль), Жуан Невес и Ибрагим Мбае.
«ПСЖ» продолжает лидировать во французской лиге с 71 очком. Десятикратный чемпион Франции «Сент-Этьен» рискует вылететь в низшую лигу, занимая 19 позицию с 20 очками.
Лига 1. 27-й тур, 29 марта.
Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6
Голы: Стассин, 9 - Рамуш, 43 (пен), Кварацхелия, 50, Дуэ, 53, 66, Невес, 62, Мбае, 90.
FULL-TIME: Saint-Etienne 1-6 Paris Saint-Germain!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 29, 2025
UNDEFEATED in the last 38 away matches 🤯❤️💙#ASSEPSG (1-6) | #Ligue1 pic.twitter.com/55RUsIzuSq
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