Аспиликуэта – старейший игрок Атлетико в XXI веке по интересному достижению

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта во встрече против «Эспаньола» отметился забитым мячом и стал старейшим игроком «матрасников» в XXI веке, который забил дебютный гол в Ла Лиге (35 лет, 213 дней).

29 марта состоялся поединок 29-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. По мячу забили Аспиликуэта и Пуадо.

Аспиликуэта также стал самым старым игроком Ла Лиги с 2022 года, который отметился дебютным голом. В старшем возрасте это удалось сделать только Эдинсону Кавани (35 лет, 243 дня).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне располагаются на третьей позиции в турнирной таблице (16 побед, 9 ничьих, 4 поражения).

