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Испания
29 марта 2025, 19:57 |
269
0

Аспиликуэта – старейший игрок Атлетико в XXI веке по интересному достижению

«Матрасники» на выезде сыграли вничью с «Эспаньолом»

29 марта 2025, 19:57 |
269
0
Аспиликуэта – старейший игрок Атлетико в XXI веке по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта во встрече против «Эспаньола» отметился забитым мячом и стал старейшим игроком «матрасников» в XXI веке, который забил дебютный гол в Ла Лиге (35 лет, 213 дней).

29 марта состоялся поединок 29-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. По мячу забили Аспиликуэта и Пуадо.

Аспиликуэта также стал самым старым игроком Ла Лиги с 2022 года, который отметился дебютным голом. В старшем возрасте это удалось сделать только Эдинсону Кавани (35 лет, 243 дня).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне располагаются на третьей позиции в турнирной таблице (16 побед, 9 ничьих, 4 поражения).

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Сесар Аспиликуэта Эспаньол Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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