Флик – второй тренер в истории Барселоны по интересному показателю

Тренер «Барселоны» Ханси Флик одержал победу в последнем матче и стал вторым менеджером в истории клуба (среди тех, кто провел 10+ поединков) по наибольшему проценту побед - 75% (33 выигрыша в 44 матчах). Такой же показатель имел Тито Виланова.

27 марта состоялась встреча 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По голу забили Ферран Торрес, Ольмо и Левандовски.

Больший процент побед во главе каталонского клуба (10+ матчей) имеет только Луис Энрике (76.24%).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда Флика лидирует в борьбе за чемпионство (20 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

