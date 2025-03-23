Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кин забил в ворота Германии и сократил отставание и сократил счет
Лига наций
23 марта 2025, 23:07 | Обновлено 23 марта 2025, 23:27
95
0

ВИДЕО. Кин забил в ворота Германии и сократил отставание и сократил счет

Итальянский нападающий забил в начале 2-го тайма

23 марта 2025, 23:07 | Обновлено 23 марта 2025, 23:27
95
0
ВИДЕО. Кин забил в ворота Германии и сократил отставание и сократил счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

На 49-ой минуте матча нападающий гостей Мойзе Кин сократить отставание своей команды. Счет на табло – 3:1.

❗️ ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией

По теме:
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
ВИДЕО. Эриксен сравнял счет, но Тринкау перевел матч в овертайм
Германия – в полуфинале. В трех противостояниях 1/4 финала будут овертаймы
сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций видео голов и обзор Германия - Италия Мойзе Кин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Теннис | 23 марта 2025, 20:08 28
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами

Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина
Футбол | 23 марта 2025, 23:23 0
ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина
ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина

Ребров заменил Виталия на 69-й минуте на Романа Яремчука

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Футбол | 23.03.2025, 09:12
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Футбол | 23.03.2025, 10:34
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
23.03.2025, 06:23 1
Футбол
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
22.03.2025, 06:23 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 1
Футбол
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем