ВИДЕО. Кин забил в ворота Германии и сократил отставание и сократил счет

В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

На 49-ой минуте матча нападающий гостей Мойзе Кин сократить отставание своей команды. Счет на табло – 3:1.

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