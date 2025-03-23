ВИДЕО. Кин забил в ворота Германии и сократил отставание и сократил счет
Итальянский нападающий забил в начале 2-го тайма
В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.
Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.
На 49-ой минуте матча нападающий гостей Мойзе Кин сократить отставание своей команды. Счет на табло – 3:1.
❗️ ВИДЕО. Как Италия пропустила очень нелепый гол в матче с Германией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
Ребров заменил Виталия на 69-й минуте на Романа Яремчука