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Лига наций
23 марта 2025, 22:10 | Обновлено 23 марта 2025, 22:12
93
0

Португалия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в Лиссабоне

23 марта 2025, 22:10 | Обновлено 23 марта 2025, 22:12
93
0
Португалия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречаются сборные Португалии и Дании.

После первого матча гости получают преимущество в один мяч.

Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

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Лига наций. 1/4 финала. 23 марта

Португалия – Дания – 0:0 (Идет первый тайм)

Голы:

Видео голов и обзор матча

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Лига наций сборная Дании по футболу сборная Португалии по футболу Португалия - Дания видео голов и обзор Криштиану Роналду пенальти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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