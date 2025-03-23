Португалия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречаются сборные Португалии и Дании.

После первого матча гости получают преимущество в один мяч.

Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

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Лига наций. 1/4 финала. 23 марта

Португалия – Дания – 0:0 (Идет первый тайм)

Голы:

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