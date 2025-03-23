Лига наций23 марта 2025, 22:10 | Обновлено 23 марта 2025, 22:12
93
0
Португалия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встречаются в Лиссабоне
23 марта 2025, 22:10 | Обновлено 23 марта 2025, 22:12
93
0
23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречаются сборные Португалии и Дании.
После первого матча гости получают преимущество в один мяч.
Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига наций. 1/4 финала. 23 марта
Португалия – Дания – 0:0 (Идет первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 23 марта 2025, 14:54 13
Елена Городна и Юлия Джима представляли национальную команду
Бокс | 23 марта 2025, 09:13 3
Британец не хотел драться против Джорджа Формана
Футбол | 23.03.2025, 21:30
Футбол | 23.03.2025, 08:50
Футбол | 23.03.2025, 12:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2025, 08:46 2
22.03.2025, 07:48 6
22.03.2025, 19:02 5
22.03.2025, 06:23 3
22.03.2025, 16:03 2
23.03.2025, 08:32 3
22.03.2025, 14:21
23.03.2025, 09:22 12