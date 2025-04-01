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Кубок Украины
Рух Львов
02.04.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 16:16 |
521
0

Рух – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 апреля в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины

01 апреля 2025, 16:16 |
521
0
Рух – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В среду, 2 апреля, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романов Виталий Николаевич.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Рух – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух – Динамо
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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