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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 16:22 |
319
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Рух – Динамо

Матч состоится 2 апреля в 18:00

01 апреля 2025, 16:22 |
319
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Рух – Динамо
УПЛ

В среду, 2 апреля, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романов Виталий Николаевич.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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