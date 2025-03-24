Ига Свентек установила рекорд турниров WTA 1000

Ига Свентек стала первой в мире теннисисткой, которая 25 раз подряд пробилась в 1/16 финала турниров WTA 1000 с момента, когда был введен этот формат в 2009 году.

Это достижение подтверждает стабильность результатов на кортах 23-летней польки, которые она демонстрирует в течении уже нескольких лет. С наступлением сезона грунтовых покрытий Ига навряд ли остановится на достигнутом в ближайшее время.

В прошлом году Свентек триумфовала на 5-ти больших турнирах WTA, в том числе в Дохе, Индиан-Уэллсе, Мадриде, Риме, а также на Открытом чемпионате Франции. В текущем сезоне на ее счету 25 сыгранных матчей, из них 20 побед и 5 поражений.

Свой следующий поединок на хардовом турнире WTA 1000 в Майами 2-я ракетка мирового рейтинга проведет против украинки Элины Свитолиной (WTA 22) 25 марта.