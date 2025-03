РОНАЛДУ – журналистам: «Смотрите на меня, а в не в компьютер»

Сборная Португалии в первом матче плей-офф Лиги наций проиграла Дании 0:1, а форвард Криштиану Роналду на пресс-конференции остался не слишком доволен вопросами журналистов, а также тем, что они печатали на компьютере, а не слушали ответы.

«Я чувствую какой-то негатив вокруг сборной Португалии. Мне не нравились отдельные последние пресс-конференции, там были вопросы, которые заданы без уважения».

«И смотрите на меня, когда я отвечаю на ваши вопросы, а не в компьютер. У вас будет время на это. Если нужно, я повторю ответ десять раз», – сказал Роналду.

