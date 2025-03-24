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  4. ЯРЕМЧУК: «Увиденное шокировало. Я просто сгорел от стыда»
Лига наций
24 марта 2025, 22:07 |
1926
2

ЯРЕМЧУК: «Увиденное шокировало. Я просто сгорел от стыда»

Экс-игрок «Динамо» – о матче Бельгия – Украина

24 марта 2025, 22:07 |
1926
2
ЯРЕМЧУК: «Увиденное шокировало. Я просто сгорел от стыда»
ФК Динамо. Иван Яремчук

Бывший футболист «Динамо» Иван Яремчук отреагировал на поражение «сине-желтых» в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

«Фора в два мяча после первой игры вселяла оптимизм, но увиденное буквально шокировало. Мне было стыдно смотреть игру в исполнении нашей сборной. Лучшие игроки нашей страны два тайма играли на отбой, проверяя на прочность нервную систему болельщиков. Я рассчитывал увидеть львов, которые достойно противостоят бельгийцам, а увидел перепуганных зайцев

В свое время также приходилось играть на международном уровне против фаворитов на их поле. Но даже если что-то шло не по плану, мы понимали, что важно дорожить мячом, срывать атаки в середине поля, а не подпускать к своим воротам, выстраивать контригру. Не знаю, какой была тренерская установка, но очевидно, что наши планы не сработали.

После финального свистка чувствовал полное опустошение и поймал себя на мысли: «как хорошо, что в Бельгии меня не знают». Просто сгорал от стыда,

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Иван Яремчук сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
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Комментарии 2
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Людмила Павловська
Так , як ви грали з Рацом,  це самі приємні спогади.
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+3
Nick.Grabowski
Зі збірною України навіть у великого Лобановського мало що виходило.
Коли був відбір на ЧС-2002 і тренував Лобановський... в України була дуже посередня (легка) група, з якої ми не змогли вийти напряму. 
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+1
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