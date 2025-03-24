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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 23:31 | Обновлено 24 марта 2025, 23:40
235
1

Работать, засучив рукава. Бабич прокомментировал новую роль в Черноморце

Специалист будет прилагать усилия к цели: сохранение клубом места в УПЛ

24 марта 2025, 23:31 | Обновлено 24 марта 2025, 23:40
235
1
Работать, засучив рукава. Бабич прокомментировал новую роль в Черноморце
ФК Черноморец. Александр Бабич

Альянс Александра Бабича с клубом «Черноморец» продолжится в новой форме.

46-летний специалист, который сложил полномочия главного тренера и передал их своему преемнику Александру Кучеру, будет работать в клубе спортивным директором. «Черноморец» рассчитывает на его опыт, который поможет менеджменту в решении важных вопросов, связанных с футбольной деятельностью.

Бабич прокомментировал свою настроенность в новом статусе эксклюзивно для Sport.ua:

«Отдыхать некогда. Стоит лишь перевести дух – и браться за дело, засучив рукава. В клубной работе есть над чем трудиться – в частности, важным вопросом являются контракты футболистов, которые у нас в распоряжении.

А пока, прежде всего, нужно сосредоточиться на том, чтобы в матчах чемпионата попытаться исправить турнирное положение и всячески поддержать главного тренера в его работе».

Одесский «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. 24 марта главный тренер «Черноморца» Александр Бабич покинул свой пост и стал спортивным директором клуба.

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Александр Бабич Черноморец Одесса спортивный директор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Александр Кучер отставка назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Vovan78
Працівник уїв. Ти вже так напрацював, що довів команду до дна. Але ще залишився щоб продовжувати косити бабло, а воно як відомо не пахне. Звичайно куди ти ще можеш піти, кому ти такий хороший потрібний?
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