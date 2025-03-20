Дания – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды сошлись в четвертьфинале Лиги наций
20 березня у матчі 1/4 фіналу Ліги націй зустрічаються збірні Данії та Португалії.
Гра пройде на полі стадіону «Паркен», що знаходиться в Копенгагені.
Обе команды с первых минут начали играть на максимальной скорости. Игроки сборной Дании за первые пять минут организовали два момента. Похоже делалась ставка на быстрый гол.
На 23-й минуте Ренату Вейга сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Вердикт арбитра - пенальти. Прекрасную возможность отличиться упустил Кристиан Эриксен, который не смог переиграть голкипера португальцев.
Ліга націй. 1/4 фіналу. 20 березня
Данія – Португалія – 0:0
Голи:
На 24-й минуте Кристиан Эриксен не реализовал пенальти.
Попередження:
Відео голів та огляд матчу
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