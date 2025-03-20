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Лига наций
20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:29
359
0

Дания – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды сошлись в четвертьфинале Лиги наций

20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:29
359
0
Дания – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UEFA.com. Криштиану Роналду

20 березня у матчі 1/4 фіналу Ліги націй зустрічаються збірні Данії та Португалії.

Гра пройде на полі стадіону «Паркен», що знаходиться в Копенгагені.

Обе команды с первых минут начали играть на максимальной скорости. Игроки сборной Дании за первые пять минут организовали два момента. Похоже делалась ставка на быстрый гол.

На 23-й минуте Ренату Вейга сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Вердикт арбитра - пенальти. Прекрасную возможность отличиться упустил Кристиан Эриксен, который не смог переиграть голкипера португальцев.

Ліга націй. 1/4 фіналу. 20 березня

Данія – Португалія – 0:0

Голи:

На 24-й минуте Кристиан Эриксен не реализовал пенальти.

Попередження:

Відео голів та огляд матчу

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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