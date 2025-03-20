Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

20 марта свою первую встречу в четвертьфинале Лиги наций проведут Дания и Португалия. Матч должен начаться в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Сборная Дании в своем квартете Лиги наций финишировала на втором месте, без шансов на первую строчку, ведь отстали от испанцев на 8 очков, уступив «красной фурии» дважды». Борьбу за позицию команда вела с сербами и швейцарцами, в итоге удалось обыграть конкурентов дома, а также сыграть вничью в гостях, чего хватило для выхода в плей-офф.

Многие игроки сборной играют в топ-чемпионатах, таких как АПЛ, Бундеслига, Серия А, хотя ярких звезд все-таки в составе нет. Основным козырем этой сборной всегда была хорошая организация и взаимодействие, каждый игрок пытается принести максимум пользы.

Датчане играют хорошо в родных стенах, однако противостоять такой Португалии, которая выглядит очень мощно. Главный тренер Брайан Риммер утверждает, что его ребята должны играть смело и побеждать, хотя в такое верится мало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия

Сложно в чем-то упрекнуть португальцев по итогам группового раунда Лиги Наций, они выглядели фаворитами своего квартета, показав свое превосходство. Четырех побед и двух ничьих хватило для первого места в квартете.

Не стареющий Роналду забил пять мячей, что стало лучшим результатом среди всех футболистов на групповой стадии. У Португалии мощный состав, команда выглядит одним из претендентов на победу в турнире, к тому же, эта сборная уже выигрывала турнир.

Главной звездой здесь остается Криштиану Роналду, который даже в 40 лет показывает высокий уровень на фоне клубов Саудовской Аравии. Даже есть слухи, что он может вернуться в Реал, что выглядело бы эффектно, учитывая его заслуги перед клубом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Как показывает статистика, португальцы в очных противостояниях владеют явным преимуществом, хотя это просто цифры, ведь последний раз они играли 10 лет назад, тогда в квалификации к Евро-2016, датчане проиграли оба матча со счетом 0:1.

Прогноз

Португальцы в этой паре котируются фаворитами, даже несмотря на то, что играют в гостях.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Дании – 3,7, ничья – 3,33, победа Португалии – 2,1. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Если датчане будут рисковать, как утверждал их тренер, им же хуже, рискну поставить на чистую победу гостей.