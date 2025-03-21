Брайан РИМЕР: «Я немного недоволен, что мы не забили второй гол»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал победу над национальной командой Португалии (1:0) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги наций:

«Прежде всего, это была невероятная атмосфера, которая сегодня снова царила здесь, в «Партене». Вы должны помнить, что это большой подарок – иметь такой стадион и таких людей, которые тебя поддерживают. Это нам очень помогает!

Мы вышли с отличным настроением. Мы хотели показать храбрость и энергию, и я думаю, что мы вышли на поле с этим. План был выполнен игроками в совершенстве.

Я немного недоволен, что мы не забили второй гол. Потому что я думаю, что сегодня мы его заслужили. И вы знаете, что в таких играх нужно использовать шансы. Поэтому я хотел бы еще один гол».