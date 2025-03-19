В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Дании и Португалии.

Игра пройдет на поле стадиона «Паркен», что находится в Копенгагене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дания – Португалия. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция