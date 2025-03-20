Могли бы и больше. Сборная Дании минимально победила Португалию

20 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречались Дания и Португалия.

С первых минут игры сборная Дании завладела инициативой, создавая опасные моменты у ворот Диогу Кошты.

На 24-й минуте Кристиан Эриксен упустил одиннадцатиметровый удар, не сумев переиграть голкипера.

Второй тайм начался с опасного момента Криштиану Роналду – единственного в матче для звездного португальца.

После этого хозяева продолжили искать свой шанс и добились успеха. На 79-й минуте Андреас Ольсен отдал передачу под удар Расмусу Хойлунду, который попал в нижний правый угол.

Сборная Дании нанесла 23 удара по воротам Португалии, из которых 9 были в створ.

Лига наций. 1/4 финала. 20 марта

Дания – Португалия – 1:0

Гол: Хойлунд, 79

На 24-й минуте Кристиан Эриксен не реализовал пенальти.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Исаксен (Доргу, 87), Юльманн, Эриксен (Винд, 86), Нергор, Мегле, Бирет (Хойлунд, 69), Линдстрем (Ольсен, 69)

Португалия: Кошта, Далот (Семеду, 66), Вейга (Инасиу, 76), Рубен Диаш, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш (Силва, 86), Бруну Фернандеш, Нету, Леау (Невиш, 76), Роналду