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Лига наций
20 марта 2025, 23:40 | Обновлено 20 марта 2025, 23:55
841
0

Дания – Португалия – 1:0. Роналду в тени. Видео голов и обзор матча

Команды сошлись в четвертьфинале Лиги наций

20 марта 2025, 23:40 | Обновлено 20 марта 2025, 23:55
841
0
Дания – Португалия – 1:0. Роналду в тени. Видео голов и обзор матча
UEFA.com. Криштиану Роналду

20 березня у матчі 1/4 фіналу Ліги націй зустрічаються збірні Данії та Португалії.

Гра пройде на полі стадіону «Паркен», що знаходиться в Копенгагені.

Обе команды с первых минут начали играть на максимальной скорости. Игроки сборной Дании за первые пять минут организовали два момента. Похоже делалась ставка на быстрый гол.

На 23-й минуте Ренату Вейга сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Вердикт арбитра – пенальти. Прекрасную возможность отличиться упустил Кристиан Эриксен, который не смог переиграть голкипера португальцев.

На 79-й минуте Андреас Ольсен отдал великолепный пас на Расмуса Хойлунда, который сильным ударом в правый нижний угол открыл счет в матче.

Ліга націй. 1/4 фіналу. 20 березня

Данія – Португалія – 1:0

Голи: Хойлунд, 79

На 24-й минуте Кристиан Эриксен не реализовал пенальти.

Попередження:

Відео голів та огляд матчу

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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