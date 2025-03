Бетис и Антони увеличили победную серию в Ла Лиге до 6 матчей

«Бетис» в последнем поединке одолел «Леганес» и продлил свою победную серию в испанском чемпионате до пяти матчей. Это второй лучший показатель в истории клуба.

16 марта состоялась игра 28-го тура Ла Лиги между командами «Леганес» и «Бетис». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Кучо забил победный мяч на 82-й минуте поединка.

Самая длинная победная серия «зелено-белых» в чемпионате Испании была в 2018 году, когда команда выиграла шесть матчей подряд.

В текущей кампании Ла Лиги команда Антони находится на шестом месте в турнирной таблице (12 побед, 8 ничьих, 8 поражений).

