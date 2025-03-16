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Осасуна
16.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Хетафе
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Испания
16 марта 2025, 23:23 | Обновлено 16 марта 2025, 23:32
38
0

ВИДЕО. Насыщенный день Ла Лиги. Атлетик обыграл Севилью, победа Бетиса

Райо Вальекано и Реал Сосьедад разошлись миром, а Хетафе обыграл Осасуну

16 марта 2025, 23:23 | Обновлено 16 марта 2025, 23:32
38
0
ВИДЕО. Насыщенный день Ла Лиги. Атлетик обыграл Севилью, победа Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 марта состоялись матчи 27-го тура Ла Лиги.

Атлетик обыграл Севилью (1:0), Бетис на выезде одержал победу над Леганесом (3:2).

Райо Вальекано и Реал Сосьедад (2:2) разошлись миром, а Хетафе обыграл Осасуну (2:1)

Ла Лига. 27-й тур, 16 марта

Леганес – Бетис – 2:3

Голы: Раба, 28, 44 – Иско, 64 (пен), Бакамбу, 78, Кучо, 82

Севилья – Атлетик Бильбао – 0:1

Гол: Йерай Альварес, 84

Незабитый пенальти: Весга, 45+3 (Атлетик)

Осасуна – Хетафе – 1:2

Голы: Будимир, 45 – Терратс, 55, 71

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Трехо, 58, Педро Диас, 72 – Субименди, 20

События матча

77’
Крисантус Уче (Хетафе) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Террац (Хетафе).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Террац (Хетафе).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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