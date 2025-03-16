ВИДЕО. Насыщенный день Ла Лиги. Атлетик обыграл Севилью, победа Бетиса
Райо Вальекано и Реал Сосьедад разошлись миром, а Хетафе обыграл Осасуну
Вечером 16 марта состоялись матчи 27-го тура Ла Лиги.
Атлетик обыграл Севилью (1:0), Бетис на выезде одержал победу над Леганесом (3:2).
Райо Вальекано и Реал Сосьедад (2:2) разошлись миром, а Хетафе обыграл Осасуну (2:1)
Ла Лига. 27-й тур, 16 марта
Леганес – Бетис – 2:3
Голы: Раба, 28, 44 – Иско, 64 (пен), Бакамбу, 78, Кучо, 82
Севилья – Атлетик Бильбао – 0:1
Гол: Йерай Альварес, 84
Незабитый пенальти: Весга, 45+3 (Атлетик)
Осасуна – Хетафе – 1:2
Голы: Будимир, 45 – Терратс, 55, 71
Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2
Голы: Трехо, 58, Педро Диас, 72 – Субименди, 20
События матча
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