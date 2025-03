Пропустит пару матчей Бундеслиги. Важный игрок Баварии получил травму

Ключевой центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ на несколько недель пополнил лазарет клуба.

По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, корейский футболист повредил ахиллово сухожилие.

«У Мин Дже были проблемы с ахилловым сухожилием. Это было понятно. Надеемся, он снова станет доступным через определенный момент.

Нам нужно убедиться, что мы не перегружаем его, учитывая ту нагрузку, которую он уже получил. Надеюсь, ничего слишком серьезного», – сказал Компани.

В этом сезоне защитник отыграл 37 поединков во всех турнирах. На счету спортсмена три забитых мяча, но ассистистов Ким не оформлял.

