Другие новости15 марта 2025, 05:08 |
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ФОТО. Минус один холостяк. Ещё один украинский футболист женился
Наши поздравления
15 марта 2025, 05:08 |
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13 марта полузащитник «Вереса» Дмитрий Клёц женился на своей возлюбленной – Алёне.
Об этом сообщает официальный аккаунт ровенского клуба в Instagram.
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«Поздравляем Дмитрия Клец и его жену Алену с днем женитьбы ❤️🖤🖤 Вчера у красно-черных стало еще на одну семью больше. Наш полузащитник Дмитрий Клец женился🙏🏻 Наши поздравления🙌🥳», – гласит клубное поздравление.
Футболист сделал предложение в феврале этого года и спустя месяц пара сыграла свадьбу.
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