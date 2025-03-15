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15 марта 2025, 05:08 |
188
0

ФОТО. Минус один холостяк. Ещё один украинский футболист женился

Наши поздравления

15 марта 2025, 05:08 |
188
0
ФОТО. Минус один холостяк. Ещё один украинский футболист женился
Instagram. Дмитрий и Алёна Клёц

13 марта полузащитник «Вереса» Дмитрий Клёц женился на своей возлюбленной – Алёне.

Об этом сообщает официальный аккаунт ровенского клуба в Instagram.

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«Поздравляем Дмитрия Клец и его жену Алену с днем женитьбы ❤️🖤🖤 Вчера у красно-черных стало еще на одну семью больше. Наш полузащитник Дмитрий Клец женился🙏🏻 Наши поздравления🙌🥳», – гласит клубное поздравление.

Футболист сделал предложение в феврале этого года и спустя месяц пара сыграла свадьбу.

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фото Дмитрий Клёц lifestyle Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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