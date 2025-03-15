ФОТО. Минус один холостяк. Ещё один украинский футболист женился

13 марта полузащитник «Вереса» Дмитрий Клёц женился на своей возлюбленной – Алёне.

Об этом сообщает официальный аккаунт ровенского клуба в Instagram.

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«Поздравляем Дмитрия Клец и его жену Алену с днем женитьбы ❤️🖤🖤 Вчера у красно-черных стало еще на одну семью больше. Наш полузащитник Дмитрий Клец женился🙏🏻 Наши поздравления🙌🥳», – гласит клубное поздравление.

Футболист сделал предложение в феврале этого года и спустя месяц пара сыграла свадьбу.