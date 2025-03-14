Судьбу решил один удар. Санкт-Паули минимально обыграл Хоффенхайм
«Пираты» одолели соперника со счетом 1:0
Вечером, 14 марта, был проведен первый матч 26-го тура Бундеслиги-2024/25. Между собой игру провели клубы «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм».
Поединок прошел на арене «Миллернторн-Штадион» в Гамбурге.
Благодаря точному удару Ноа Вайсгаупта на 51-й минуте, победу в матче оформил клуб «Санкт-Паули». Гости пытались изменить ход игры, однако команде так и не удалось пробить в створ ворот оппонента.
Триумф «Санкт-Паули» никак не повлиял на турнирное положение команды, поскольку коллектив остался на 15-й позиции (25 очков). Такая же ситуация и в «Хоффенхайме», который находится на 13-й строчке (26 пунктов).
Бундеслига. 26-й тур, 14 марта
«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм» – 1:0
Гол: Вайсгаупт, 51
Фотогалерая матча:
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