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Санкт-Паули
14.03.2025 21:30 – FT 1 : 0
Хоффенхайм
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Германия
14 марта 2025, 23:26 | Обновлено 14 марта 2025, 23:31
18
0

Судьбу решил один удар. Санкт-Паули минимально обыграл Хоффенхайм

«​​​​Пираты» одолели соперника со счетом 1:0

14 марта 2025, 23:26 | Обновлено 14 марта 2025, 23:31
18
0
Судьбу решил один удар. Санкт-Паули минимально обыграл Хоффенхайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером, 14 марта, был проведен первый матч 26-го тура Бундеслиги-2024/25. Между собой игру провели клубы «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм».

Поединок прошел на арене «Миллернторн-Штадион» в Гамбурге.

Благодаря точному удару Ноа Вайсгаупта на 51-й минуте, победу в матче оформил клуб «Санкт-Паули». Гости пытались изменить ход игры, однако команде так и не удалось пробить в створ ворот оппонента.

Триумф «Санкт-Паули» никак не повлиял на турнирное положение команды, поскольку коллектив остался на 15-й позиции (25 очков). Такая же ситуация и в «Хоффенхайме», который находится на 13-й строчке (26 пунктов).

Бундеслига. 26-й тур, 14 марта

«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм» – 1:0

Гол: Вайсгаупт, 51

Фотогалерая матча:

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Санкт-Паули Хоффенхайм
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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