Известны стартовые составы на матч Челси – Копенгаген

В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между «Челси» и «Копенгагеном».

Встречу примет Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился победой английского коллектива со счетом 2:1.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Челси» – «Копенгаген»:

The Blues to take on Copenhagen tonight. ✊#CFC | #UECL pic.twitter.com/csnud1vf3D