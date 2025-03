Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСВ закончился вничью 2:2. Счет в матче на 6-й минуте открыл украинский легионер английского клуба Александр Зинченко.

Зинченко получил передачу, справа сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил под левую штангу. Александр не стал праздновать гол, так как играл за ПСВ в сезоне-2016/17.

В этом поединке главный тренер «Арсенала» Микель Артета использовал Зинченко в линии полузащиты. Александра на 79-й минуте заменил Эдегор.

Samyers: Это то, что ожидают от Эдегора, но его физические ограничения не позволяют ему. Он слишком слаб.

MemeMintHub: Этот гол заставил меня вскочить из места! Уже давно говорят, что технические возможности Зинченко недооценены. Помните, что он был атакующим центром в Сити, прежде чем Пеп превратил его в крайнего защитника. Хотя то, как он случайно взял этот верхний угол... Когда игроки раскрывают свои скрытые таланты в середине сезона, это настоящее футбольное развлечение.

Ryan: Только что увидел гол Зинченко против ПСВ... где он прятал свои способности к ударам? Сейчас играет в полузащите и внезапно на один день превращается в Лэмпарда. Футбол иногда бывает диким.

Derek O'Reilly: Очень мило со стороны Зинченко не праздновать свой гол, учитывая, как расстраивает некоторых людей, когда игроки «Арсенала» празднуют забитые голы.

Bhavesh Gujrati: Возможно, нам действительно стоит рассмотреть возможность сыграть Зинченко на этой позиции под номером 10. Эдегор теряет позицию слишком часто и ненадежно. Интересно, сможет ли Зинченко его заменить.

Zuhum: Я надеюсь, что Эдегор примет во внимание этот гол Зинченко.

Jorginho: Может быть, Зини все это время должен был играть на позиции вингера.

Amaoosa 001: Настоящий игрок!!! Он должен быть в полузащите... а не левым защитником!!

Raphael: Мы всегда говорили нелепому тренеру Артете, что Зинченко – посредственный защитник, но хороший полузащитник, но он никогда не слушает.

