Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «ПСЖ» закончился победой гостей 1:0. Поскольку «Ливерпуль» выиграл первый матч с аналогичным счетом, дело дошло до серии пенальти. Дарвин Нуньес и Кертис Джонс свои попытки не реализовали и «Ливерпуль» выбыл из борьбы за трофей.

Отличную игру продемонстрировал голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. А выручал команду во время матча, а в серии пенальти взял два удара. Болельщики отдали должное вратарю.

SJSJ: Доннарумма показывает Алиссону, кто здесь главный.

MountainTrekker: Лучший игрок матча. Доннарума стена.

jag: Невероятный матч. Усилия были. Это больно.

#FixTheCountry: Мы проиграли за 90 минут из-за гола из офсайда, который удобно проигнорировали, но я не могу понять, почему мы позволяем такому количеству ошибок оставаться незамеченными, не обжалованными, и все равно делаем плохие замены в дополнительное время. Кроме того, выбор не тех игроков для пенальти нельзя простить. Энфилд – это крепость, но вы сделали так, чтобы мы выглядели слабыми дома. Мы призывали вас подписывать игроков в январское трансферное окно, но вы настаивали, что вас удовлетворяют некоторые, которые просто недостаточно хороши для Ливерпуля.

Margot’s imaginary boyfriend: Вас, ребята, обокрали из УЕФА. Первое место в турнирной таблице Европы, чтобы вылететь в первом же матче на выбывание.

eddie: Я повторяю это снова. Нуньес должен уйти, а если он этого не сделает, он сможет сыграть с ребятами из академии, спасибо.

Lets talk about sports II: Выиграли честно и справедливо, лучшая команда по итогам двух матчей. Ух ты, эта молодая команда ПСЖ может быть лучшей из всех. Это может быть ваш сезон! Блестящая молодая команда, сияющая ярче, чем когда-либо, за которой интересно наблюдать, с великолепной тактикой и стилем. Но Донна вызывает у меня сердечные приступы.

Hammad Saeed: ПСЖ показал блестящую игру против Ливерпуля, продемонстрировав тактическое мастерство и стойкость. Однако их проделки, сомнительные решения и возможная нечестная игра вызывают беспокойство. Действительно ли они переиграли Ливерпуль или это был очередной случай нарушения правил ради победы?

Lesiba:Эти падения Ливерпуля были бы расценены как фолы и пенальти в их лиге. Спасибо Лиге чемпионов за правильных судей.

We exit the Champions League on penalties. #UCL pic.twitter.com/AW3Ph5EuQS