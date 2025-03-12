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Лига чемпионов
12 марта 2025, 11:12 |
883
0

«Нуньес должен уйти». Реакция болельщиков на драму в Ливерпуле

«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

12 марта 2025, 11:12 |
883
0
«Нуньес должен уйти». Реакция болельщиков на драму в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «ПСЖ» закончился победой гостей 1:0. Поскольку «Ливерпуль» выиграл первый матч с аналогичным счетом, дело дошло до серии пенальти. Дарвин Нуньес и Кертис Джонс свои попытки не реализовали и «Ливерпуль» выбыл из борьбы за трофей.

Отличную игру продемонстрировал голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. А выручал команду во время матча, а в серии пенальти взял два удара. Болельщики отдали должное вратарю.

SJSJ: Доннарумма показывает Алиссону, кто здесь главный.

MountainTrekker: Лучший игрок матча. Доннарума стена.

jag: Невероятный матч. Усилия были. Это больно.

#FixTheCountry: Мы проиграли за 90 минут из-за гола из офсайда, который удобно проигнорировали, но я не могу понять, почему мы позволяем такому количеству ошибок оставаться незамеченными, не обжалованными, и все равно делаем плохие замены в дополнительное время. Кроме того, выбор не тех игроков для пенальти нельзя простить. Энфилд – это крепость, но вы сделали так, чтобы мы выглядели слабыми дома. Мы призывали вас подписывать игроков в январское трансферное окно, но вы настаивали, что вас удовлетворяют некоторые, которые просто недостаточно хороши для Ливерпуля.

Margot’s imaginary boyfriend: Вас, ребята, обокрали из УЕФА. Первое место в турнирной таблице Европы, чтобы вылететь в первом же матче на выбывание.

eddie: Я повторяю это снова. Нуньес должен уйти, а если он этого не сделает, он сможет сыграть с ребятами из академии, спасибо.

Lets talk about sports II: Выиграли честно и справедливо, лучшая команда по итогам двух матчей. Ух ты, эта молодая команда ПСЖ может быть лучшей из всех. Это может быть ваш сезон! Блестящая молодая команда, сияющая ярче, чем когда-либо, за которой интересно наблюдать, с великолепной тактикой и стилем. Но Донна вызывает у меня сердечные приступы.

Hammad Saeed: ПСЖ показал блестящую игру против Ливерпуля, продемонстрировав тактическое мастерство и стойкость. Однако их проделки, сомнительные решения и возможная нечестная игра вызывают беспокойство. Действительно ли они переиграли Ливерпуль или это был очередной случай нарушения правил ради победы?

Lesiba:Эти падения Ливерпуля были бы расценены как фолы и пенальти в их лиге. Спасибо Лиге чемпионов за правильных судей.

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Ливерпуль - ПСЖ Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Дарвин Нуньес Кертис Джонс Джанлуиджи Доннарумма реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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