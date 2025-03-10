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10 марта 2025, 18:16 |
788
0

«Медиа – лжецы»: Тер Штеген впервые прокомментировал слухи об измене жены

Голкипер Барселоны разразился гневным сообщением в соцсетях

10 марта 2025, 18:16 |
788
0
«Медиа – лжецы»: Тер Штеген впервые прокомментировал слухи об измене жены
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген и Даниэла Йеле

Марк-Андре тер Штеген опубликовал заявление в ответ на слухи о расставании с женой Даниэлой, резко раскритиковав Catalunya Ràdio и Grupo 3Cat.

Вратарь «Барселоны» обвинил журналистов в распространении фейковых новостей и нарушении частной жизни. Он подчеркнул, что измены не было, а третьего лица не существует:

«Журналисты Джулиана Канет, Роже Каранделл и Марта Монтанер – лжецы, которые распространяли ложные истории, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и серьезно нанося ущерб ее репутации. Со стороны Даниэлы не было никакой измены. Третьего лица не существует. Это факт».

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Напомним, что ранее в медиа появились слухи о том, что теперь уже бывшая жена немецкого голкипера изменила ему со своим персональным тренером.

Тер Штеген отметил, что они с Даниэлой расстались на хороших условиях, и осудил государственные СМИ за ложные обвинения, которые нанесли его жене серьезный репутационный ущерб.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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