«Медиа – лжецы»: Тер Штеген впервые прокомментировал слухи об измене жены

Марк-Андре тер Штеген опубликовал заявление в ответ на слухи о расставании с женой Даниэлой, резко раскритиковав Catalunya Ràdio и Grupo 3Cat.

Вратарь «Барселоны» обвинил журналистов в распространении фейковых новостей и нарушении частной жизни. Он подчеркнул, что измены не было, а третьего лица не существует:

«Журналисты Джулиана Канет, Роже Каранделл и Марта Монтанер – лжецы, которые распространяли ложные истории, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и серьезно нанося ущерб ее репутации. Со стороны Даниэлы не было никакой измены. Третьего лица не существует. Это факт».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что ранее в медиа появились слухи о том, что теперь уже бывшая жена немецкого голкипера изменила ему со своим персональным тренером.

Тер Штеген отметил, что они с Даниэлой расстались на хороших условиях, и осудил государственные СМИ за ложные обвинения, которые нанесли его жене серьезный репутационный ущерб.

Dear all,



I am shocked and disappointed of the poor management and lack of Leadership and Control at Catalunya Radio & 3Cat Group - distributing false news and violating personal rights.



Journalists Juliana Canet, Roger Carandell and Marta Montaner are liars that have…