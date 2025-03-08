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Англия
08 марта 2025, 22:00 | Обновлено 08 марта 2025, 22:01
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Ноттингем ни разу не проиграл дома в АПЛ 2024/25 против большой шестерки

«Манчестер Сити» потерпел минимальное поражение

08 марта 2025, 22:00 | Обновлено 08 марта 2025, 22:01
130
0
Ноттингем ни разу не проиграл дома в АПЛ 2024/25 против большой шестерки
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ноттингем Форест» в этом сезоне АПЛ не потерпел ни одного домашнего поражения против представителей «большой шестерки» (2 победы, 2 ничьи).

8 марта состоялся поединок 28-го тура английского чемпионата между командами «Ноттингем» и «Манчестер Сити». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Гадсон-Одои.

«Ноттингем Форест» одержал победы на домашней арене против «Тоттенхэма» (1:0) и «Ман Сити» (1:0), а ничьи – против «Ливерпуля» (1:1) и «Арсенала» (0:0). Матч дома против последней команды «большой шестерки» АПЛ должен состояться 25 мая в 38-м туре чемпионата.

В текущей кампании Премьер-лиги «Ноттингем» располагается на третьей позиции в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 7 поражений).

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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