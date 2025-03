Ноттингем ни разу не проиграл дома в АПЛ 2024/25 против большой шестерки

«Ноттингем Форест» в этом сезоне АПЛ не потерпел ни одного домашнего поражения против представителей «большой шестерки» (2 победы, 2 ничьи).

8 марта состоялся поединок 28-го тура английского чемпионата между командами «Ноттингем» и «Манчестер Сити». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Гадсон-Одои.

«Ноттингем Форест» одержал победы на домашней арене против «Тоттенхэма» (1:0) и «Ман Сити» (1:0), а ничьи – против «Ливерпуля» (1:1) и «Арсенала» (0:0). Матч дома против последней команды «большой шестерки» АПЛ должен состояться 25 мая в 38-м туре чемпионата.

В текущей кампании Премьер-лиги «Ноттингем» располагается на третьей позиции в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 7 поражений).

Nottingham Forest's home record against the 'Big Six' in the Premier League this season:



◉ 1-0 vs. Tottenham

◉ 1-1 vs. Liverpool

◉ 0-0 vs. Arsenal

◉ 1-0 vs. Man City



