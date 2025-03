Лишь Ман Сити из большой шестерки АПЛ вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» – единственный клуб из большой шестерки АПЛ, который вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

1 марта состоялась встреча 1/8 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Плимут». Матч завершился победой «горожан» со счетом 3:1.

«Арсенал» вылетел в 1/32 финала соревнования, уступив «красным дьяволам» (1:1, пен. 5:3). В 1/16 финала «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:2), «Челси» – от «Брайтона» (1:2), а «Ливерпуль» минимально проиграл «Плимуту» (0:1). «Манчестер Юнайтед» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Фулхэму» (1:1, пен. 3:4).

По итогам жеребьевки «горожане» в четвертьфинале Кубка Англии встретятся с «Борнмутом», за который выступает украинец Илья Забарный.

Manchester City are the only Premier League 'Big Six' side in the FA Cup quarter-finals.



❌ Arsenal

❌ Tottenham

❌ Chelsea

❌ Man Utd

❌ Liverpool



Bournemouth stand in their way of a seventh consecutive FA Cup semi-final at Wembley. 🏟️ pic.twitter.com/vLCLt5baXt