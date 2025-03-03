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Германия
03 марта 2025, 14:34 | Обновлено 03 марта 2025, 14:40
373
0

Кто возьмет трофей? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Германии

Решающий матч турнира пройдет 24 мая в Берлине

03 марта 2025, 14:34 | Обновлено 03 марта 2025, 14:40
373
0
Кто возьмет трофей? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком городе Дортмунд, а точнее в здании музея футбола, была проведена жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии-2024/25.

Первой парой участников полуфинала стали представители Бундеслиги. «Штутгарт» на своем поле встретится с «РБ Лейпциг».

В другой полуфинальной паре представитель третьей по силе лиги Германии «Арминия» будет противостоять действующему победителю Бундеслиги и Кубка Германии – леверкузенскому «Байеру».

Матч на этой стадии пройдет 1 и 2 апреля. Запланировано, что финальный поединок пройдет 24 мая 2025 года на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

Кубок Германии по футболу

Жеребьевка 1/2 финала

  • «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
  • «Арминия» [D3] – «Байер»
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Кубок Германии по футболу Байер Штутгарт РБ Лейпциг Арминия жеребьевка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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