Кто возьмет трофей? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Германии

В немецком городе Дортмунд, а точнее в здании музея футбола, была проведена жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии-2024/25.

Первой парой участников полуфинала стали представители Бундеслиги. «Штутгарт» на своем поле встретится с «РБ Лейпциг».

В другой полуфинальной паре представитель третьей по силе лиги Германии «Арминия» будет противостоять действующему победителю Бундеслиги и Кубка Германии – леверкузенскому «Байеру».

Матч на этой стадии пройдет 1 и 2 апреля. Запланировано, что финальный поединок пройдет 24 мая 2025 года на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

Кубок Германии по футболу

Жеребьевка 1/2 финала

Unser Gegner im #DFBPokal -Halbfinale wurde ausgelost. 🏆 Anfang April müssen wir auswärts gegen den @VfB ran. 🔥 Der Ticketverkauf für das Auswärtsspiel in Stuttgart startet am 10.03.2025. 🎫 #YouCanDoAnything

Our DFB-Pokal semi-final is set! We will visit Arminia Bielefeld! 🏆 pic.twitter.com/voi6ugw7NH