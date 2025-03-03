Кто возьмет трофей? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Германии
Решающий матч турнира пройдет 24 мая в Берлине
В немецком городе Дортмунд, а точнее в здании музея футбола, была проведена жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии-2024/25.
Первой парой участников полуфинала стали представители Бундеслиги. «Штутгарт» на своем поле встретится с «РБ Лейпциг».
В другой полуфинальной паре представитель третьей по силе лиги Германии «Арминия» будет противостоять действующему победителю Бундеслиги и Кубка Германии – леверкузенскому «Байеру».
Матч на этой стадии пройдет 1 и 2 апреля. Запланировано, что финальный поединок пройдет 24 мая 2025 года на стадионе «Олимпийский» в Берлине.
Кубок Германии по футболу
Жеребьевка 1/2 финала
- «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
- «Арминия» [D3] – «Байер»
Unser Gegner im #DFBPokal-Halbfinale wurde ausgelost. 🏆— RB Leipzig (@RBLeipzig) March 2, 2025
Anfang April müssen wir auswärts gegen den @VfB ran. 🔥
Der Ticketverkauf für das Auswärtsspiel in Stuttgart startet am 10.03.2025. 🎫#YouCanDoAnything
Our DFB-Pokal semi-final is set! We will visit Arminia Bielefeld! 🏆 pic.twitter.com/voi6ugw7NH— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 2, 2025
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