Второй раз в XXI веке Реал проиграл Бетису в Ла Лиге, забив первым

Мадридский «Реал» второй раз в этом веке проиграл матч против «Бетиса» в Ла Лиге, забив первый гол во встрече.

1 марта состоялась встреча 26-го тура чемпионата Испании между командами «Бетис» и «Реал». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 2:1. Иско забил победный гол с 11-метровой отметки.

Первый подобный случай произошел в 2008 году, когда «сливочные» так же уступили «Бетису» на их домашнем стадионе, забив первым (1:2).

В этом сезоне Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти занимают вторую позицию в турнирной таблице (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

2 - This is the second time in the 21st century that Real Betis have won a @LaLigaEN match against Real Madrid after conceding the first goal of the game, following a 2-1 win, also at home, in February 2008.



Feat. pic.twitter.com/QFb3DSsDrm