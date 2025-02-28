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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 19:40 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:49
278
0

Карпаты - ЛНЗ – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в матче 19-го тура УПЛ

28 февраля 2025, 19:40 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:49
278
0
Карпаты - ЛНЗ – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

28 февраля, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Карпаты» и ЛНЗ.

Команды встречаются на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

В первом тайме команды голов не забивали. «Карпаты» сами себе создали проблемы, в частности испанец Пабло Альварес, который за девять минут получил два предупреждения и был удален с поля.

Несмотря на это, «Карпаты» не остановились и продолжили атаковать. Наиболее активным был Бруниньо.

На 74-й минуте именно Бруниньо реализовал одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил за игру рукой одного из защитников.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 28 февраля

Карпаты – ЛНЗ – 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (пенальти)

Удаление: Альварес, 30

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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