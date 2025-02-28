Карпаты - ЛНЗ – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 февраля, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Карпаты» и ЛНЗ.

Команды встречаются на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

В первом тайме команды голов не забивали. «Карпаты» сами себе создали проблемы, в частности испанец Пабло Альварес, который за девять минут получил два предупреждения и был удален с поля.

Несмотря на это, «Карпаты» не остановились и продолжили атаковать. Наиболее активным был Бруниньо.

На 74-й минуте именно Бруниньо реализовал одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил за игру рукой одного из защитников.

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Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 28 февраля

Карпаты – ЛНЗ – 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (пенальти)

Удаление: Альварес, 30