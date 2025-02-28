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  4. Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 17:01 |
3951
0

Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)

28 февраля проходит 19-й тур чемпионата Украины

28 февраля 2025, 17:01 |
3951
0
Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля

Ворскла – Динамо Киев – 0:2

Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! Буяльский, 16 мин

ГОЛ! Скляр, 64 мин

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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