Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)
28 февраля проходит 19-й тур чемпионата Украины
В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».
Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля
Ворскла – Динамо Киев – 0:2
Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)
ГОЛ! Буяльский, 16 мин
ГОЛ! Скляр, 64 мин
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