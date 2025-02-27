Холанд повторил достижение Ван Нистелроя в Премьер-лиге
Эрлинг забил гол и принес победу своей команде в матче против «Тоттенхэма»
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым в ворота «Тоттенхэма» и стал лишь вторым игроком в истории, который забил 20 или более голов в каждом из первых трех сезонов в АПЛ.
26 февраля состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
До Эрлинга этим достижением отметился лишь экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.
В сезоне 2022/23 Холанд забил в Премьер-лиге 36 мячей, в 2023/24 – 27, а в нынешней кампании АПЛ – 20.
«Горожане» в текущем розыгрыше чемпионата Англии занимают четвертое место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 8 поражений).
Only two players have scored 20+ goals in each of their first three Premier League seasons:— Squawka (@Squawka) February 26, 2025
◎ Ruud van Nistelrooy
◉ Erling Haaland
Manchester’s finest goalscorers. 🔴🔵 pic.twitter.com/DVg11jER8D
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