Холанд повторил достижение Ван Нистелроя в Премьер-лиге

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым в ворота «Тоттенхэма» и стал лишь вторым игроком в истории, который забил 20 или более голов в каждом из первых трех сезонов в АПЛ.

26 февраля состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

До Эрлинга этим достижением отметился лишь экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.

В сезоне 2022/23 Холанд забил в Премьер-лиге 36 мячей, в 2023/24 – 27, а в нынешней кампании АПЛ – 20.

«Горожане» в текущем розыгрыше чемпионата Англии занимают четвертое место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

