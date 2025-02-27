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  4. Холанд повторил достижение Ван Нистелроя в Премьер-лиге
Англия
27 февраля 2025, 06:31 |
543
0

Холанд повторил достижение Ван Нистелроя в Премьер-лиге

Эрлинг забил гол и принес победу своей команде в матче против «Тоттенхэма»

27 февраля 2025, 06:31 |
543
0
Холанд повторил достижение Ван Нистелроя в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым в ворота «Тоттенхэма» и стал лишь вторым игроком в истории, который забил 20 или более голов в каждом из первых трех сезонов в АПЛ.

26 февраля состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

До Эрлинга этим достижением отметился лишь экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.

В сезоне 2022/23 Холанд забил в Премьер-лиге 36 мячей, в 2023/24 – 27, а в нынешней кампании АПЛ – 20.

«Горожане» в текущем розыгрыше чемпионата Англии занимают четвертое место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

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Руд ван Нистелрой Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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