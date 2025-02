Проблемы продолжаются. Реал потерял из-за травмы центрбека

Запасной центральный защитник «Реала» Мадрид Хесус Вальехо выбыл на несколько недель из состава команды. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан на лето 2025 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник получил мышечную травму. Сколько будет проходить восстановление игрока неизвестно.

Ожидается, что больше играть за команду спортсмен не будет, поскольку руководство не рассчитывает на Хесуса. Летом Вальехо будет искать новую команду.

В этом сезоне центрбек провел всего один официальный матч, однако результативных действий не оформлял. За все время пребывания в «Реале» Хесус отыграл 32 поединка, в которых забил один мяч.

