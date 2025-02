Впервые с 2020 года Манчестер Сити отстает от Ливерпуля в АПЛ на 20 очков

«Манчестер Сити» в последнем противостоянии против «Ливерпуля» потерпел поражение и увеличил отставание от лидера АПЛ до 20 очков. Последний раз подобный случай случился в июле 2020 года. По итогам того сезона (2021/22) «мерсисайдцы» стали чемпионами Премьер-лиги.

23 февраля состоялась встреча 27-го тура английского чемпионата между командами «Ман Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Салах и Собослаи.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений). Подопечные Арне Слота располагаются на первой строчке с 64 очками (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

