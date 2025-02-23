Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро – первый иностранный игрок Интера по интересным достижениям в лиге
Италия
23 февраля 2025, 20:15 |
204
1

Лаутаро – первый иностранный игрок Интера по интересным достижениям в лиге

Мартинес забил победный мяч против «Дженоа»

23 февраля 2025, 20:15 |
204
1
Лаутаро – первый иностранный игрок Интера по интересным достижениям в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес в игре против «Дженоа» отметился забитым мячом и стал первым иностранным игроком в истории клуба, который шесть сезонов подряд забивает 10 или более голов в чемпионате.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура Серии А между командами «Интер» и «Дженоа». Поединок завершился минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

Статистика Лаутаро Мартинеса в Серии A за последние шесть сезонов

  • 2024/25: 24 матча, 10 голов, 5 ассистов
  • 2023/24: 33 матча, 24 гола, 6 ассистов
  • 2022/23: 38 матчей, 21 гол, 7 ассистов
  • 2021/22: 35 матчей, 21 гол, 3 ассиста
  • 2020/21: 38 матчей, 17 голов, 10 ассистов
  • 2019/20: 35 матчей, 14 голов, 5 ассистов

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу (17 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

По теме:
Рома – Монца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Есть ли Довбик? Известна заявка Ромы на матч с Монцой
Неаполь шокирован. Комо минимально победил Наполи
Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес Интер - Дженоа статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Футбол | 23 февраля 2025, 06:23 4
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса

Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди

ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
Бокс | 23 февраля 2025, 07:01 3
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера

Джозеф во 2-м раунде завершил бой против Мартина Баколе

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 23.02.2025, 00:50
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 23.02.2025, 19:16
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Эльвира Эберг выиграла масс-старт ЧМ, Джима и Дмитренко не вошли в топ-20
Биатлон | 23.02.2025, 15:27
Эльвира Эберг выиграла масс-старт ЧМ, Джима и Дмитренко не вошли в топ-20
Эльвира Эберг выиграла масс-старт ЧМ, Джима и Дмитренко не вошли в топ-20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Лаутаро Мартінес рятівник Інтера у багатьох матчах. Завдяки його голам команда здобула дуже багато перемог з різницею в оди м'яч
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем