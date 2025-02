Лаутаро – первый иностранный игрок Интера по интересным достижениям в лиге

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес в игре против «Дженоа» отметился забитым мячом и стал первым иностранным игроком в истории клуба, который шесть сезонов подряд забивает 10 или более голов в чемпионате.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура Серии А между командами «Интер» и «Дженоа». Поединок завершился минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

Статистика Лаутаро Мартинеса в Серии A за последние шесть сезонов

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу (17 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

6 - Lautaro Martínez, 10 goals in this championship, has become the first foreign player in Inter's history to reach double figures in goals in six different #SerieA seasons. Consistent.#InterGenoa pic.twitter.com/ooPV4yqg84