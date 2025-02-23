Лаутаро – первый иностранный игрок Интера по интересным достижениям в лиге
Мартинес забил победный мяч против «Дженоа»
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес в игре против «Дженоа» отметился забитым мячом и стал первым иностранным игроком в истории клуба, который шесть сезонов подряд забивает 10 или более голов в чемпионате.
22 февраля состоялась встреча 26-го тура Серии А между командами «Интер» и «Дженоа». Поединок завершился минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.
Статистика Лаутаро Мартинеса в Серии A за последние шесть сезонов
- 2024/25: 24 матча, 10 голов, 5 ассистов
- 2023/24: 33 матча, 24 гола, 6 ассистов
- 2022/23: 38 матчей, 21 гол, 7 ассистов
- 2021/22: 35 матчей, 21 гол, 3 ассиста
- 2020/21: 38 матчей, 17 голов, 10 ассистов
- 2019/20: 35 матчей, 14 голов, 5 ассистов
В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу (17 побед, 6 ничьих, 3 поражения).
6 - Lautaro Martínez, 10 goals in this championship, has become the first foreign player in Inter's history to reach double figures in goals in six different #SerieA seasons. Consistent.#InterGenoa pic.twitter.com/ooPV4yqg84— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2025
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