Лаутаро – первый иностранный игрок Интера по интересным достижениям в лиге

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес в игре против «Дженоа» отметился забитым мячом и стал первым иностранным игроком в истории клуба, который шесть сезонов подряд забивает 10 или более голов в чемпионате.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура Серии А между командами «Интер» и «Дженоа». Поединок завершился минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

Статистика Лаутаро Мартинеса в Серии A за последние шесть сезонов

2024/25: 24 матча, 10 голов, 5 ассистов

2023/24: 33 матча, 24 гола, 6 ассистов

2022/23: 38 матчей, 21 гол, 7 ассистов

2021/22: 35 матчей, 21 гол, 3 ассиста

2020/21: 38 матчей, 17 голов, 10 ассистов

2019/20: 35 матчей, 14 голов, 5 ассистов

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу (17 побед, 6 ничьих, 3 поражения).