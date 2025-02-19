19.02.2025 19:45 – 90’+ 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 0
Лига чемпионов19 февраля 2025, 20:32 |
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Боруссия Дортмунд – Спортинг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
19 февраля 2025, 20:32 |
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В среду, 19 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Спортингом».
Встречу принимает Сигнал Идуна парк в Дортмунде.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Боруссия Дортмунд – Спортинг – 0:0 (обновляется)
Голы:
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