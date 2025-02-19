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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 20:32 |
313
0

Боруссия Дортмунд – Спортинг. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени

19 февраля 2025, 20:32 |
313
0
Боруссия Дортмунд – Спортинг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В среду, 19 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Спортингом».

Встречу принимает Сигнал Идуна парк в Дортмунде.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Боруссия Дортмунд – Спортинг – 0:0 (обновляется)

Голы:

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Спортинг Лиссабон Боруссия Дортмунд Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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