Доверие от руководства. Арсенал готовит новый контракт для Артеты
Канониры желают продолжить сотрудничество с тренером еще на два года
Руководство лондонского «Арсенала» планирует организовать встречу с главным тренером Микелем Артетой в ближайшее время.
По словам инсайдера Николло Скиры, «канониры» готовят испанцу новый контракт до 2029 года.
Действующее соглашение Микеля с лондонцами рассчитано до лета 2027 года.
Начиная с зимы 2017 года, Артета провел 321 матч во главе «Арсенала» во всех турнирах. Под руководством Микеля лондонцы одержали 198 побед, 54 раза сыграли вничью и потерпели 69 поражений.
В турнирной таблице Английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место (49 очков).
