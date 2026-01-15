Доверие от руководства. Арсенал готовит новый контракт для Артеты

Руководство лондонского «Арсенала» планирует организовать встречу с главным тренером Микелем Артетой в ближайшее время.

По словам инсайдера Николло Скиры, «канониры» готовят испанцу новый контракт до 2029 года.

Действующее соглашение Микеля с лондонцами рассчитано до лета 2027 года.

Начиная с зимы 2017 года, Артета провел 321 матч во главе «Арсенала» во всех турнирах. Под руководством Микеля лондонцы одержали 198 побед, 54 раза сыграли вничью и потерпели 69 поражений.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место (49 очков).