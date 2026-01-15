Мирон МАРКЕВИЧ: «Сложно что-то сказать. Будет ли Ротань ему доверять?»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, как ситуация вокруг Алексея Гуцуляка может сказаться на национальной сборной Украины, которая в марте сыграет в квалификации к ЧМ-2026.

«Не отразится ли отстранение Гуцуляка на его спортивной форме? Это важно, учитывая, что уже в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи в борьбе за путевку на ЧМ-2026. Сложно сказать.

Многое будет зависеть от того, насколько добросовестно Алексей будет тренироваться с юниорами и будет ли ему доверять наставник «Полесье» Руслан Ротань в календарных поединках весенней части чемпионата», – подытожил Маркевич.

В случае победы над Швецией Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.