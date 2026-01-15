Испания15 января 2026, 14:41 | Обновлено 15 января 2026, 14:42
Известны планы руководства Реала по Арбелоа
В Мадриде не боятся попрощаться с коучем
Испанский специалист Альваро Арбелоа может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, руководство испанского гранда не боится попрощаться с 42-летним футболистом если посчитает, что ошиблось, назначив его.
Альваро Арбелоа дебютировал в руля основное команд 14 января в матче Кубка Испании с «Альбасете». В этом поединке мадридский гранд сенсационно уступил со счетом 2:3.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял неожиданное решение после вылета из Кубка.
