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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 21:10 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:25
237
0

Кейн в основе. Бавария и Селтик назвали стартовые составы на матч ЛЧ

18 февраля в 22:00 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2025, 21:10 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:25
237
0
Кейн в основе. Бавария и Селтик назвали стартовые составы на матч ЛЧ
ФК Бавария

18 февраля в 22:00 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» будет принимать «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Тренерские штабы команд определили стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

Кейн в основе. Бавария и Селтик назвали стартовые составы на матч ЛЧ

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Бавария Гарри Кейн Селтик Лига чемпионов стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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