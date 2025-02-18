Кейн в основе. Бавария и Селтик назвали стартовые составы на матч ЛЧ
18 февраля в 22:00 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов
18 февраля в 22:00 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.
«Бавария» будет принимать «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
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Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.
Тренерские штабы команд определили стартовые составы на матч Лиги чемпионов.
Кейн в основе. Бавария и Селтик назвали стартовые составы на матч ЛЧ
💫 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜 💫#FCBayern #MiaSanMia | #FCBCEL #UCL pic.twitter.com/3tFbaFNBaW— FC Bayern (@FCBayernEN) February 18, 2025
🟢⚪️ Tonight's XI!— Celtic Football Club (@CelticFC) February 18, 2025
The starting lineup is confirmed for the second leg in Munich.
#UCL | #BayernMünchenCeltic | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/wltdPe8zWL
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