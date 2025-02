18 февраля в 22:00 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» будет принимать «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Тренерские штабы команд определили стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

Кейн в основе. Бавария и Селтик назвали стартовые составы на матч ЛЧ

