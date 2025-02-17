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  4. Антони в последних 3 матчах забил больше голов, чем весь состав Ман Юнайтед
Испания
17 февраля 2025, 00:41 |
88
0

Антони в последних 3 матчах забил больше голов, чем весь состав Ман Юнайтед

Бразилец в «Бетисе» заиграл новыми красками

17 февраля 2025, 00:41 |
88
0
Антони в последних 3 матчах забил больше голов, чем весь состав Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Антони в матче против «Реал Сосьедад» отметился забитым мячом, который стал его третьим голом в последних трех матчах – больше, чем весь состав «Манчестер Юнайтед» за такое же количество встреч (2).

16 февраля состоялась встреча 24-го тура испанского чемпионата между командами «Бетис» и «Сосьедад». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Антони получил награду лучшего игрока матча.

В этой кампании Ла Лиги новая команда бразильца располагается на восьмом месте в турнирной таблице (8 побед, 8 ничьих, 8 поражений).

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Антони (Матеус дос Сантос) статистика Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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