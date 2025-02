Антони в последних 3 матчах забил больше голов, чем весь состав Ман Юнайтед

Антони в матче против «Реал Сосьедад» отметился забитым мячом, который стал его третьим голом в последних трех матчах – больше, чем весь состав «Манчестер Юнайтед» за такое же количество встреч (2).

16 февраля состоялась встреча 24-го тура испанского чемпионата между командами «Бетис» и «Сосьедад». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Антони получил награду лучшего игрока матча.

В этой кампании Ла Лиги новая команда бразильца располагается на восьмом месте в турнирной таблице (8 побед, 8 ничьих, 8 поражений).

Goals in their last 3 matches:



3 — Antony

2 — Man United pic.twitter.com/S72ydlcOnN