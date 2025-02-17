Антони в ударе. Бетис отгрузил три мяча в ворота Реала Сосьедад

В матче 24-го тура чемпионата Испании Бетис переиграл Реал Сосьедад со счетом 3:0.

У хозяев голы забили Антони и Марк Рока, оформивший дубль. Джованни Ло Чельсо не реализовал пенальти.

Интересно, что Антони забил 3 гола в 4 матчах за Бетис, за который он выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

На 20-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве после удаления Игоря Субельдии, на 75-й минуте был удален еще и Шеральдо Бекер.

«Реал Сосьедад» с 31 очком занимает 11-е место, а «Бетис» с 32 очками занимает 8-ю позицию.

Ла Лига. 24-й тур, 16 февраля

Бетис – Реал Сосьедад – 3:0

Голы: Антони, 51, Марк Рока, 64, 69

Незабитый пенальти: Джованни Ло Чельсо, 33 (Бетис)

Удаления: Субельдия, 20, Бекер, 75 (Реал Сосьедад)

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