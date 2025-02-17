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  4. Антони в ударе. Бетис отгрузил три мяча в ворота Реала Сосьедад
Чемпионат Испании
Бетис
16.02.2025 22:00 – FT 3 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
17 февраля 2025, 00:27 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:36
187
0

Антони в ударе. Бетис отгрузил три мяча в ворота Реала Сосьедад

У хозяев голы забили Антони и Марк Рока, оформивший дубль

17 февраля 2025, 00:27 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:36
187
0
Антони в ударе. Бетис отгрузил три мяча в ворота Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании Бетис переиграл Реал Сосьедад со счетом 3:0.

У хозяев голы забили Антони и Марк Рока, оформивший дубль. Джованни Ло Чельсо не реализовал пенальти.

Интересно, что Антони забил 3 гола в 4 матчах за Бетис, за который он выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

На 20-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве после удаления Игоря Субельдии, на 75-й минуте был удален еще и Шеральдо Бекер.

«Реал Сосьедад» с 31 очком занимает 11-е место, а «Бетис» с 32 очками занимает 8-ю позицию.

Ла Лига. 24-й тур, 16 февраля

Бетис – Реал Сосьедад – 3:0

Голы: Антони, 51, Марк Рока, 64, 69

Незабитый пенальти: Джованни Ло Чельсо, 33 (Бетис)

Удаления: Субельдия, 20, Бекер, 75 (Реал Сосьедад)

Фотогалерея

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 24 15 6 3 52 - 23 51
2 Атлетико Мадрид 24 14 8 2 39 - 16 50
3 Барселона 23 15 3 5 64 - 25 48
4 Атлетик Бильбао 24 12 9 3 37 - 21 45
5 Вильярреал 24 11 8 5 47 - 35 41
6 Райо Вальекано 23 9 8 6 27 - 24 35
7 Мальорка 24 10 4 10 23 - 30 34
8 Бетис 24 8 8 8 30 - 31 32
9 Осасуна 24 7 11 6 29 - 33 32
10 Жирона 24 9 4 11 32 - 35 31
11 Реал Сосьедад 24 9 4 11 20 - 23 31
12 Севилья 24 8 7 9 29 - 34 31
13 Хетафе 24 7 9 8 20 - 18 30
14 Сельта 24 8 5 11 35 - 38 29
15 Эспаньол 24 6 6 12 23 - 36 24
16 Леганес 24 5 9 10 22 - 35 24
17 Лас Пальмас 24 6 5 13 29 - 41 23
18 Валенсия 24 5 8 11 25 - 38 23
19 Алавес 24 5 7 12 28 - 38 22
20 Вальядолид 24 4 3 17 15 - 52 15
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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