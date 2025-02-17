Антони в ударе. Бетис отгрузил три мяча в ворота Реала Сосьедад
У хозяев голы забили Антони и Марк Рока, оформивший дубль
В матче 24-го тура чемпионата Испании Бетис переиграл Реал Сосьедад со счетом 3:0.
У хозяев голы забили Антони и Марк Рока, оформивший дубль. Джованни Ло Чельсо не реализовал пенальти.
Интересно, что Антони забил 3 гола в 4 матчах за Бетис, за который он выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
На 20-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве после удаления Игоря Субельдии, на 75-й минуте был удален еще и Шеральдо Бекер.
«Реал Сосьедад» с 31 очком занимает 11-е место, а «Бетис» с 32 очками занимает 8-ю позицию.
Ла Лига. 24-й тур, 16 февраля
Бетис – Реал Сосьедад – 3:0
Голы: Антони, 51, Марк Рока, 64, 69
Незабитый пенальти: Джованни Ло Чельсо, 33 (Бетис)
Удаления: Субельдия, 20, Бекер, 75 (Реал Сосьедад)
Фотогалерея
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52 - 23
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|14
|8
|2
|39 - 16
|50
|3
|Барселона
|23
|15
|3
|5
|64 - 25
|48
|4
|Атлетик Бильбао
|24
|12
|9
|3
|37 - 21
|45
|5
|Вильярреал
|24
|11
|8
|5
|47 - 35
|41
|6
|Райо Вальекано
|23
|9
|8
|6
|27 - 24
|35
|7
|Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23 - 30
|34
|8
|Бетис
|24
|8
|8
|8
|30 - 31
|32
|9
|Осасуна
|24
|7
|11
|6
|29 - 33
|32
|10
|Жирона
|24
|9
|4
|11
|32 - 35
|31
|11
|Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20 - 23
|31
|12
|Севилья
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|13
|Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20 - 18
|30
|14
|Сельта
|24
|8
|5
|11
|35 - 38
|29
|15
|Эспаньол
|24
|6
|6
|12
|23 - 36
|24
|16
|Леганес
|24
|5
|9
|10
|22 - 35
|24
|17
|Лас Пальмас
|24
|6
|5
|13
|29 - 41
|23
|18
|Валенсия
|24
|5
|8
|11
|25 - 38
|23
|19
|Алавес
|24
|5
|7
|12
|28 - 38
|22
|20
|Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15 - 52
|15
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