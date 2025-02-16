Итоги дня в Ла Лиге. Мальорка забила три мяча, а Севилья – четыре
16 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании
16 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании.
Мальорка дома переиграла Лас-Пальмас (3:1) и вошла в топ-7 Ла Лиги.
Севилья на выезде разгромила Вальядолид и, набрав 31 очко (12-е место), вернулась в гонку за зону еврокубков.
Вечером играют: Бетис – Реал Сосьедад – матч продолжается
Ла Лига. 24-й тур, 16 февраля
Эспаньол – Атлетик – 1:1
Голы: Фернандес, 62 – Сансет, 77
Вальядолид – Севилья – 0:4
Голы: Хуанлу Санчес, 5, 67, Ромеро, 45+1, Лукебакио, 84
Мальорка – Лас-Пальмас – 3:1
Голы: Мурики, 7, 28, Родригес, 35
События матча
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