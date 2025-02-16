Итоги дня в Ла Лиге. Мальорка забила три мяча, а Севилья – четыре

16 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании.

Мальорка дома переиграла Лас-Пальмас (3:1) и вошла в топ-7 Ла Лиги.

Севилья на выезде разгромила Вальядолид и, набрав 31 очко (12-е место), вернулась в гонку за зону еврокубков.

Вечером играют: Бетис – Реал Сосьедад – матч продолжается

Ла Лига. 24-й тур, 16 февраля

Эспаньол – Атлетик – 1:1

Голы: Фернандес, 62 – Сансет, 77

Вальядолид – Севилья – 0:4

Голы: Хуанлу Санчес, 5, 67, Ромеро, 45+1, Лукебакио, 84

Мальорка – Лас-Пальмас – 3:1

Голы: Мурики, 7, 28, Родригес, 35