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Чемпионат Испании
Вальядолид
16.02.2025 17:15 – FT 0 : 4
Севилья
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Испания
16 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:59
39
0

Итоги дня в Ла Лиге. Мальорка забила три мяча, а Севилья – четыре

16 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании

16 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:59
39
0
Итоги дня в Ла Лиге. Мальорка забила три мяча, а Севилья – четыре
Getty Images/Global Images Ukraine

16 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании.

Мальорка дома переиграла Лас-Пальмас (3:1) и вошла в топ-7 Ла Лиги.

Севилья на выезде разгромила Вальядолид и, набрав 31 очко (12-е место), вернулась в гонку за зону еврокубков.

Вечером играют: Бетис – Реал Сосьедад – матч продолжается

Ла Лига. 24-й тур, 16 февраля

Эспаньол – Атлетик – 1:1

Голы: Фернандес, 62 – Сансет, 77

Вальядолид – Севилья – 0:4

Голы: Хуанлу Санчес, 5, 67, Ромеро, 45+1, Лукебакио, 84

Мальорка Лас-Пальмас – 3:1

Голы: Мурики, 7, 28, Родригес, 35

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанлу Санчес (Севилья).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанлу Санчес (Севилья).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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