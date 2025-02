Антони – первый игрок Бетиса с 13/14, забивший в первых 2 выездных играх

Нападающий «Бетиса» Антони стал первым игроком клуба с сезона 2013/14, который забил в первых двух выездных матчах во всех соревнованиях.

13 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги конференций между командами «Гент» и «Реал Бетис». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0. Счет в матче открыл Антони на 47-й минуте.

Первый гол в выездном матче за испанский клуб бразилец забил в поединке против «Сельты» в Ла Лиге. Всего за «Реал Бетис» Антони провел три матча.

Ответный матч между командами состоится 20 февраля.

