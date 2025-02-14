Антони – первый игрок Бетиса с 13/14, забивший в первых 2 выездных играх
Бразилец отметился голом во встрече против «Гента»
Нападающий «Бетиса» Антони стал первым игроком клуба с сезона 2013/14, который забил в первых двух выездных матчах во всех соревнованиях.
13 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги конференций между командами «Гент» и «Реал Бетис». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0. Счет в матче открыл Антони на 47-й минуте.
Первый гол в выездном матче за испанский клуб бразилец забил в поединке против «Сельты» в Ла Лиге. Всего за «Реал Бетис» Антони провел три матча.
Ответный матч между командами состоится 20 февраля.
2 - Since at least the 2013/14 season, Antony 🇧🇷 has become the first @RealBetis_en player to score in his first two away games in all competitions. Carats. #Betis 💚🤍#BetisDay 💚🤍#EuropaLeague pic.twitter.com/ECMdZlKpzb— OptaJose (@OptaJose) February 13, 2025
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