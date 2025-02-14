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  4. Антони – первый игрок Бетиса с 13/14, забивший в первых 2 выездных играх
Лига конференций
14 февраля 2025, 06:46 |
152
0

Антони – первый игрок Бетиса с 13/14, забивший в первых 2 выездных играх

Бразилец отметился голом во встрече против «Гента»

14 февраля 2025, 06:46 |
152
0
Антони – первый игрок Бетиса с 13/14, забивший в первых 2 выездных играх
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Нападающий «Бетиса» Антони стал первым игроком клуба с сезона 2013/14, который забил в первых двух выездных матчах во всех соревнованиях.

13 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги конференций между командами «Гент» и «Реал Бетис». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0. Счет в матче открыл Антони на 47-й минуте.

Первый гол в выездном матче за испанский клуб бразилец забил в поединке против «Сельты» в Ла Лиге. Всего за «Реал Бетис» Антони провел три матча.

Ответный матч между командами состоится 20 февраля.

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Бетис Лига Европы Гент Антони статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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