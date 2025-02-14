Гент – Бетис – 0:3. Антони начал разгром. Видео голов и обзор матча

13 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» встречался с испанским «Бетисом».

Гости без проблем разобрались с соперником, превратив ответную игру в формальность.

В первом тайме бельгийская команда еще держалась и не пропустила, но во втором сил начало не хватать.

Уже на 47-й минуте арендованный у «Манчестер Юнайтед» Антони открыл счет.

На 72-й минуте Бакамбу удвоил преимущество гостей, а на 84-й Альтимира довел счет до разгромного.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. 13 февраля

Гент (Бельгия) – Бетис (Испания) – 0:3

Голы: Антони, 47, Бакамбу, 72, Альтимира, 84

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