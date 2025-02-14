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Лига конференций
Гент
13.02.2025 22:00 – FT 0 : 3
Бетис
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Лига Европы
14 февраля 2025, 02:25 | Обновлено 14 февраля 2025, 03:04
22
0

Гент – Бетис – 0:3. Антони начал разгром. Видео голов и обзор матча

Испанская команда обеспечила себе комфортное преимущество

14 февраля 2025, 02:25 | Обновлено 14 февраля 2025, 03:04
22
0
Гент – Бетис – 0:3. Антони начал разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» встречался с испанским «Бетисом».

Гости без проблем разобрались с соперником, превратив ответную игру в формальность.

В первом тайме бельгийская команда еще держалась и не пропустила, но во втором сил начало не хватать.

Уже на 47-й минуте арендованный у «Манчестер Юнайтед» Антони открыл счет.

На 72-й минуте Бакамбу удвоил преимущество гостей, а на 84-й Альтимира довел счет до разгромного.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. 13 февраля

Гент (Бельгия) – Бетис (Испания) – 0:3

Голы: Антони, 47, Бакамбу, 72, Альтимира, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Альтимира (Бетис).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
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Лига Европы видео голов и обзор Бетис Гент Антони Седрик Бакамбу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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